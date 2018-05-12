Назначена премьера полнометражного анимационного фильма "Гофманиада"

11 октября в России состоится премьера полнометражного анимационного фильма "Гофманиада". Об этом, как рассказали Накануне.RU в пресс-службе "Союзмультфильма", сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева в ходе Каннского кинофестиваля.

Российским дестрибьютором картины выступает Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing.

"Гофманиада" - уникальный проект, созданный в редком жанре кукольной анимации по эскизам знаменитых художников, в числе которых фигурирует Михаил Шемякин. Мультфильм поставлен режиссером Станиславом Соколовым по произведениям знаменитого немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Работа над фильмом продолжалась более 15 лет. Каждая кукла, которую увидят зрители, создана мастерами вручную.

Главный герой фильма - Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях: воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка. В образах своих героев Гофману предстоит пережить самые удивительные и полные опасностей приключения, которые могут оказаться не просто фантазиями из его собственных сказок.