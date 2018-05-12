Украина заявляет о задержании в Азовском море двух украинских рыбаков

Украина проверяет информацию о возможном задержании российскими пограничниками в Азовском море двух рыбаков из Бердянска. Об этом заявил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул проверяет информацию о задержании российскими пограничниками двух граждан Украины, которые вышли на катере в Азовское море и не вернулись, и их возможное содержание в Краснодарском крае", - сказал он.

Накануне в управлении ГосЧС по Запорожской области сообщили, что 10 мая в акватории Азовского моря исчезли двое рыбаков. По данным ГосЧС, 51- и 21-летний жители Бердянска вышли в море на лодке "Амур" с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и не вернулись.

Супруга одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничников России о задержании ее мужа и его товарища, в настоящее время они якобы находятся в городе Ейске Краснодарского края.

Как отметил Кирилич, пограничная служба Ейска отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море рыбаков.

"Консул выезжает на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их", - сообщил он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно к западу от Крыма за незаконный промысел рыбы. Киевская "прокуратура Крыма" завела в связи с этим уголовное дело.

Отметим, что Украина до сих пор удерживает почти весь экипаж захваченного 25 марта в нейтральных водах Азовского моря российского судна "Норд". В Россию удалось вернуться только двоим, семеро остаются на территории Украины, которая выдвинула условие для возвращения - признать себя гражданами Украины. Капитан судна Владимир Горбенко остается под арестом, в жалобе судом было отказано.