Любимый "предвыборный" парк Куйвашева вырублен и опять завален мусором

Екатеринбуржцы возмущены "послевыборным благоустройством" Шарташского лесопарка. Происходящее в природном памятнике не вызывает восторга у многих горожан - идет вырубка деревьев, установка "беседок", к этому добавляется уже ставшая постоянной проблема - администрация не успевает вывозить мусор из излюбленного места отдыха.

"Что происходит вообще на Шарташе? Какие к чертям велодорожки в стиле хай-тек??? Только деревьев зря навырубали - кругом пустота и ветер гуляет... Сплошные громадные пеньки повсюду и опил. Мусор не убирается. Все завалено по берегам", - пишет в "Фейсбуке" жительница города, велотурист Татьяна.

"Я думаю, там запланированы ларьки", "Скоро весь лес угробят", "ЧМ двадцать восемнадцать. Приберут поди к приезду гостей, заодно и жители с чистотой хоть пофотографируются", - пишут пользователи в комментариях в одной из соцсетей.

Напомним, жители Екатеринбурга жалуются на мусор в лесопарке практически каждый год, не исключением стал даже прошлый Год экологии. В администрации природного памятника объясняли это издержками формальных процедур - сроками заключения контрактов на уборку. Особое внимание к парку в августе 2017 г. привлек губернатор Евгений Куйвашев перед очередными выборами главы региона, тогда там впервые прошла велопрогулка "Тур де Шарташ". После этого губернатор инициировал благоустройство Шарташского лесопарка. На проект было выделено 8 млн. В марте 2018 г. руководителем Шарташа был назначен директор ООО "АРТ-Мебель" Артур Зиганшин, который и приступил к реализации планов, пообещав сделать парк одним из лучших в Европе.