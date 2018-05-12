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от издателя  |  комментариев: 13


В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
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Новости
12.05.2018 10:28 Мск (12:28 Екб)
армия и ВПК | В России | За рубежом
В НАТО увидели "быстрое возрождение" российской армии со времен Сердюкова
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Анатолий Сердюков (2015) | Фото:

Североатлантический альянс вынужден признать "быстрое возрождение" Вооруженных сил России. Правда "возрождение", по мнению НАТО, проходило и в те периоды, которые в самой России военные эксперты называли провальными.
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РИА "Новости" со ссылкой на доклад аналитика исследовательского подразделения НАТО Диегоа Руиса Палмера сообщает, что, по мнению эксперта альянса, с 2009 г. российская армия переживает период "быстрого возрождения".

Аналитик считает, что РФ сейчас является "единственной страной в Европе", способной проводить внезапные учения и задействовать в учебной подготовке соединения сил и средств численностью от 60 тыс. человек.

Отметим, что с 2007 по 2012 гг. министром обороны РФ был Анатолий Сердюков, подавший в отставку после громкого коррупционного скандала. Его работой были недовольны многие военные эксперты, считается, что и внутри армии он не вызывал уважения. Однако вынужденное реформирование армии Вооруженных сил началось после "пятидневной войны" с Грузией в 2008 г., она высветила массу проблем, связанных как с недостатками системы управления войсками, так и с устаревшим вооружением, снаряжением и средствами связи. С 2012 г. пост министра обороны занимает Сергей Шойгу, а вице-премьера по оборонке - Дмитрий Рогозин, с этого периода в армии действительно начались зримые позитивные перемены.

модернизированный танк Т-90С(2011)|Фото: Накануне.RU

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12.05.2018 10:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:28 Екб


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В НАТО увидели "быстрое возрождение" российской армии со времен Сердюкова
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