В НАТО увидели "быстрое возрождение" российской армии со времен Сердюкова

Североатлантический альянс вынужден признать "быстрое возрождение" Вооруженных сил России. Правда "возрождение", по мнению НАТО, проходило и в те периоды, которые в самой России военные эксперты называли провальными.

РИА "Новости" со ссылкой на доклад аналитика исследовательского подразделения НАТО Диегоа Руиса Палмера сообщает, что, по мнению эксперта альянса, с 2009 г. российская армия переживает период "быстрого возрождения".

Аналитик считает, что РФ сейчас является "единственной страной в Европе", способной проводить внезапные учения и задействовать в учебной подготовке соединения сил и средств численностью от 60 тыс. человек.

Отметим, что с 2007 по 2012 гг. министром обороны РФ был Анатолий Сердюков, подавший в отставку после громкого коррупционного скандала. Его работой были недовольны многие военные эксперты, считается, что и внутри армии он не вызывал уважения. Однако вынужденное реформирование армии Вооруженных сил началось после "пятидневной войны" с Грузией в 2008 г., она высветила массу проблем, связанных как с недостатками системы управления войсками, так и с устаревшим вооружением, снаряжением и средствами связи. С 2012 г. пост министра обороны занимает Сергей Шойгу, а вице-премьера по оборонке - Дмитрий Рогозин, с этого периода в армии действительно начались зримые позитивные перемены.