Турция и Азербайджан запускают газопровод в обход России

Анкара объявила о запуске в эксплуатацию с 12 июня Трансанатолийского газопровода (TANAP), по нему газ будет поставляться в страны ЕС в обход РФ.

В церемонии запуска будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев, а также главы и министры других стран, пишет РБК.

Ожидается, что первоначальная пропускная способность TANAP составит 16 млрд куб. м газа в год. Проект предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Около 6 млрд куб. м будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

TANAP входит в проект "Южный газовый коридор" (одобрен Евросоюзом). При этом РФ и Турция осуществляют совместный проект "Турецкий поток", завершено строительство первой нитки.