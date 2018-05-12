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Турция и Азербайджан запускают газопровод в обход России
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Путин, Эрдоган (2016) | Фото: vesti.az

Анкара объявила о запуске в эксплуатацию с 12 июня Трансанатолийского газопровода (TANAP), по нему газ будет поставляться в страны ЕС в обход РФ.
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В церемонии запуска будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев, а также главы и министры других стран, пишет РБК.

Ожидается, что первоначальная пропускная способность TANAP составит 16 млрд куб. м газа в год. Проект предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Около 6 млрд куб. м будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

TANAP входит в проект "Южный газовый коридор" (одобрен Евросоюзом). При этом РФ и Турция осуществляют совместный проект "Турецкий поток", завершено строительство первой нитки.

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12.05.2018 09:54 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:54 Екб


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Турция и Азербайджан запускают газопровод в обход России
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