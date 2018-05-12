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Новости
12.05.2018 09:42 Мск (11:42 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
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пенсионное удостоверение, деньги (2016) | Фото: vsluh.ru

В Сети появилась петиция против повышения пенсионного возраста. Ее составил директор Института актуальной экономики Никита Исаев, также он заявил о начале проведения всероссийской общественной кампании по сбору подписей под документом.
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Повышение пенсионного возраста стало первой инициативой вновь утвержденного на пост премьер-министра Дмитрия Медведева (кандидатуру внес Владимир Путин). Перед выборами все политики, включая Путина и Медведева, говорили, что решение об увеличении возраста выхода на пенсию в России не принято.

Исаев не согласен с необходимостью поднятия возрастного порога выхода на пенсию для россиян при существующих кризисных социально-экономических условиях и крайне низком уровне жизни населения страны.

"Повышение пенсионного возраста в условиях кризиса и обнищания населения усугубит положение граждан. Новое правительство под руководством Дмитрия Медведева вместо того, чтобы развивать экономику и заниматься необходимыми реформами, латает дыры в бюджете за счет простых людей. Подтолкнул к этому апрельский пересмотр дефицита ПФР на 2018 г. со 106,6 млрд руб. до 256,8 млрд, вызванный снижением бюджетного трансферта на 68,3 млрд руб. и ростом расходов ПФР. Первый шаг к отказу от выполнения своих социальных обязательств уже сделан", - отмечает он.

По его словам, повышение пенсионного возраста дает сиюминутную выгоду, но уже в среднесрочной перспективе обернется негативными последствиями. И пока такие страны как Польша и Германия снижают пенсионный возраст для всех граждан или для отдельных их категорий, подстегивая рост экономики (ВВП Польши в 2017 г. увеличился на 3,6%, а Германии на 2,2%), Россия идет в противоположную сторону.

Напомним, что сами россияне высказались за снижение пенсионного возраста.

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12.05.2018 09:42 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:42 Екб


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Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
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