Аналитик: Падение криптовалют вызвала новая волна продаж от Mt. Gox

На рынке криптовалют произошла глубокая коррекция. За 11 мая биткоин потерял почти 8%, к концу дня курс составлял около $8,4 тыс. Все альткоины из ТОП-10 оказались в красной зоне, теряя от 8% (Ethereum) до 18,5% (Cardano).

Как отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич, поручитель Mt. Gox вновь продает биткоины, что вызвало очередную волну распродаж на крипторынке. На этот раз в начале европейской сессии были проданы 8,214 BTC, что по курсу составляет примерно $72,2 млн. Рынок криптовалют мгновенно отреагировал масштабной коррекцией.

Среди факторов давления также можно выделить громкие популистские заявления Баффетта и проваленные попытки "битка" преодолеть $10 тыс. Но маловероятно, что эти факторы способны поколебать настроения энтузиастов биткоина. Аналитики Fundstrat и вовсе прогнозируют рост эталонной криптовалюты до $36 тыс. к концу 2019 г.

"В комьюнити ждут весеннего ралли, текущая коррекция может оказаться краткосрочной из-за влияния распродажи активов Mt. Gox. Геополитическая напряженность в связи с выходом США из сделки с Ираном также может стимулировать приток средств из традиционного сектора", - считает аналитик.