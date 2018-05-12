"Ощущение запустения и заброшенности". Жители южноуральского города пытаются сохранить мемориал горнякам - участникам Великой Отечественной

Жители Копейска пытаются сохранить памятник истории – мемориальную плиту с именами горняков шахт № 21-22-23, участников Великой Отечественной войны, павших боях за Родину в 1941-1945 гг.

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"Считаю своим моральным долгом сохранить историческую значимость места. Тем самым избежать попыток неправомерного переписывания истории России и грамотного восприятия действительности будущими поколениями", - сказано в обращении, поступившем к региональному омбудсмену.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова заявила: "Здание, на котором укреплена памятная доска, находится в частных руках. Производит ощущение запустения и заброшенности. Чего не должно происходить с историческими памятниками. Поэтому сейчас рассматривается вопрос о переносе мемориальной доски, посвященной подвигу шахтеров в Великой Отечественной войне. Удачным расположением мемориальной доски была бы школа или учреждение образования и культуры. Уверена, что вопрос о сохранении памятника будет решен положительно. Будем совместно думать, как это сделать".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена, администрация Копейска взяла вопрос на контроль.