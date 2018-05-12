Пономарев предупредил магнитогорский "Уралспецмаш" из-за долгов перед работниками

Заместитель генпрокурора Юрий Пономарёв объявил предостережение гендиректору магнитогорского АО "Уралспецмаш" о недопустимости нарушения трудового законодательства из-за долгов по зарплате.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры в УрФО, установлен факт наличия задолженности по зарплате, общая сумма долгов перед 180 работниками предприятия на 8 мая 2018 г. составила 1,7 млн руб.

"Работодатель под роспись предупрежден, что в случае непогашения задолженности он может быть привлечен к административной и уголовной ответственности", - сказали в ведомстве.

Управление Генпрокуратуры поставило восстановление законности на контроль.

Акционерное общество "Уралспецмаш" сформировано на базе ООО Магнитогорский завод "РемСтройМаш", которое, в свою очередь, начало свое существование с разрозненных предприятий треста "Магнитострой" в 1936 г. и было одним из пионеров индустриализации страны. Сегодня АО "Уралспецмаш", как отмечено на сайте компании, входит в 100 крупнейших промышленных предприятий региона. По данным Seldon.Basis, выручка организации в 2016 г. составила 493 млн 192 тыс. руб., чистая прибыль при этом выросла на 100,99% и составила 411 млн. За 2017 г. данных нет.