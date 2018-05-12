СКР намерен "додавить" югорских полицейских после резонансного "пьяного ДТП" с гаишником

В Следственном комитете России заявили об обоснованности возбуждения уголовного дела в отношении югорских полицейских, нагрянувших с обысками к свидетелю "пьяного ДТП" своего коллеги. Тогда в поселке Перегребное под колесами УАЗ, которым управлял сотрудник ГИБДД, погиб подросток.

"В настоящее время в Главном следственном управлении СК России продолжается проверка о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Отбросив эмоции в сторону, Следственный комитет намерен провести объективное расследование, проверив все имеющиеся данные", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Решение о возбуждении дела по статье о превышении полномочий было отменено Генеральной прокуратурой, посчитавшей, что сотрудники полиции действовали обоснованно, а общественно опасные последствия не наступили.

Позиция СКР, как сказано в сообщении, остается неизменной - "не дать им уйти от ответственности, привлечь по всей строгости закона".

Напомним, 29 сентября 2017 г. начальник Октябрьского райотдела ГИБДД Евгений Мухортиков получил сообщение о том, что его подчиненный, Батырхан Даудов, стал виновником ДТП. Он прибыл на место, освидетельствовал Даудова и установил, что тот пьян. Мухортиков якобы уничтожил полученный протокол и не составил акт, отражающий результаты исследования, а позже начальник отдела не передал прибывшей следственно-оперативной группе акты освидетельствования с результатами исследования. Доказательства вины Даудова были уничтожены. Свидетелем аварии оказался замглавы поселения Дмитрий Мельниченко. Он заявлял, что полицейские нагрянули к нему с обысками, в ходе которых он получил удары по лицу и по голове. Расследование уголовного дела в отношении самого Даудова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, продолжается (ст. 264 УК РФ).