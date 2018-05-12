Активисты добились от "Сургутнефтегаза" рекультивации загрязненных участков Лянторского месторождения

После обращений общественников "Сургутнефтегаз" провел рекультивацию участков Лянторского месторождения нефти. Об этом сказано в сообщении природоохранной прокуратуры по ХМАО-Югре.

Как сообщили Накануне.RU в организации "Зеленый фронт", в своем ответе орган надзора поясняет, что проведена проверка по информации экологической организации о нефтезагрязнении в районе куста 538. "Сургутнефтегаз" провел рекультивацию двух участков, указанных экологами.



По словам председателя "Зеленого фронта" Сергея Виноградова, общественники были вынуждены обратиться в прокуратуру после того, как официальные лица ОАО "Сургутнефтегаз" пытались их убедить в том, что "рекультивацию они проводили на участках, не связанных с мониторингом "Зеленого фронта", и что из-за проверки нашей якобы недостоверной информации они понесли материальные и временные затраты".

Как выяснилось, та рекультивация была плановой, а опубликованные "Зеленым фронтом" данные о нефтяных загрязнениях помогли выявить проблемные территории.