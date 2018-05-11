Глава СКР наградил Рошаля медалью

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сегодня встретился с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Как отмечается в сообщении, клиника Доктора Рошаля — давний партнёр комитета в вопросах оказания помощи детям, пострадавшим от преступлений, а также ставшим жертвами несчастных случаев.

Во время встречи Бастрыкин вручил медработнику ведомственную медаль "За заслуги", назвав его истинным примером самоотверженного, надёжного и преданного своему делу человека.

Он также напомнил, что благодаря взаимодействию СК и клиники Рошаля удалось спасти жизнь и здоровье десяткам детей, пострадавшим в ходе вооружённого конфликта в Донбассе.

Кроме того, стороны обсудили актуальные проблемы, в том числе ятрогенные преступления. Бастрыкин отметил, что этот вопрос требует серьёзного анализа и должен обсуждаться вместе с медицинским сообществом. Диалог, как отметили в пресс-службе СКР, получился очень конструктивным.

Затем глава Следственного комитета вручил хирургу удостоверение и памятный знак почётного члена Общественного совета СКР.