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Бюджет без пенсий, соцвыплат и поддержки АПК. Послевыборное будущее от Минфина Минфин опубликовал корректировки в трехлетний проект бюджета, "порезав" все, что только можно. Кажется, несмотря на инаугурационные речи Владимира Путина о "прорыве и рывке", ведомство очертило россиянам суровую послевыборную реальность.
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 13


В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
11.05.2018
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Новости
11.05.2018 20:18 Мск (22:18 Екб)
политика | Украина
Адвокаты отказались защищать Савченко в суде
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Надежда Савченко заявление отказ (2017) | Фото: Фейсбук Надежды Савченко

Адвокаты народного депутата Украины Надежды Савченко отказались представлять интересы своей подзащитной.

"Сегодня мы разорвали наши рабочие отношения", — сообщил один из её бывших защитников Олег Соловей газете "Украинская правда". — Мы – я и Дмитрий Бугай – больше не представляем интересы Надежды Савченко".

Причиной, по словам адвоката, стало некорректное поведение нардепа, а также позиция её сестры Веры Савченко, которая вмешивалась в рабочие отношения защитников и подзащитной.

"Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведёт себя по отношению к адвокатам сестры некорректно, — сказал Соловей. — Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию, а все посторонние вмешательства не идут на пользу Надежде".

Он добавил, что вопрос разрыва рабочих отношений обсуждался с Савченко в течение трёх дней.

Кроме того, по словам юриста, сестра подсудимой нашла ей нового адвоката Александра Шадрина, однако нардеп подписала отказ от всех адвокатов, в том числе от нового. Соловей предполагает, что Савченко могут убедить работать с Шадриным её мать и сестра.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, украинский политик была задержана 22 марта в здании Верховной рады и арестована на следующий день. Её подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке терактов и свержении власти. Нардепу грозит тюремное заключение, вплоть до пожизненного.

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11.05.2018 20:18 Мск | Киев | информационная служба Накануне.RU
22:18 Екб


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Адвокаты отказались защищать Савченко в суде
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