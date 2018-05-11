Адвокаты отказались защищать Савченко в суде

Адвокаты народного депутата Украины Надежды Савченко отказались представлять интересы своей подзащитной.

"Сегодня мы разорвали наши рабочие отношения", — сообщил один из её бывших защитников Олег Соловей газете "Украинская правда". — Мы – я и Дмитрий Бугай – больше не представляем интересы Надежды Савченко".

Причиной, по словам адвоката, стало некорректное поведение нардепа, а также позиция её сестры Веры Савченко, которая вмешивалась в рабочие отношения защитников и подзащитной.

"Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведёт себя по отношению к адвокатам сестры некорректно, — сказал Соловей. — Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию, а все посторонние вмешательства не идут на пользу Надежде".

Он добавил, что вопрос разрыва рабочих отношений обсуждался с Савченко в течение трёх дней.

Кроме того, по словам юриста, сестра подсудимой нашла ей нового адвоката Александра Шадрина, однако нардеп подписала отказ от всех адвокатов, в том числе от нового. Соловей предполагает, что Савченко могут убедить работать с Шадриным её мать и сестра.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, украинский политик была задержана 22 марта в здании Верховной рады и арестована на следующий день. Её подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке терактов и свержении власти. Нардепу грозит тюремное заключение, вплоть до пожизненного.