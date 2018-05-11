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Бюджет без пенсий, соцвыплат и поддержки АПК. Послевыборное будущее от Минфина Минфин опубликовал корректировки в трехлетний проект бюджета, "порезав" все, что только можно. Кажется, несмотря на инаугурационные речи Владимира Путина о "прорыве и рывке", ведомство очертило россиянам суровую послевыборную реальность.
11.05.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Мистер Твистер по-южноуральски. Кто и зачем затеял медиа-революцию в преддверии выборов? По факту, если вдруг "сливные прогнозы" про медиа-революцию по-челябински станут былью, произойдет явное усиление соратников Володина в публичном пространстве региона в преддверии выборов губернатора, которые вообще-то традиционно относятся к компетенции кураторов внутренней политики в АП.
11.05.2018
политика ;
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Новости
11.05.2018 18:55 Мск (20:55 Екб)
общество | Центральный ФО
РЖД начнет продавать невозвратные билеты в 2019 году
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(2003) | Фото: parovoz.com

Невозвратные билеты РЖД начнет продавать в 2019 году. Об этом сообщил глава компании Олег Белозёров в ходе селекторного совещания, передает "РЖД-ТВ".
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В 2019 г. в продаже появятся невозвратные железнодорожные билеты в купе на поезда дальнего следования… Соответствующий закон о спецтарифах Госдума приняла в апреле. Теперь пассажиры смогут выбирать — купить либо дорогой билет, либо дёшевый невозвратный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в плацкартных и общих вагонах, где стоимость проезда регулирует государство, такие тарифы вводить не планируется.

Как сообщало Накануне.RU, проект закона о введении невозвратных билетов был внесен в Госдуму еще в 2014 году. В первом чтении он принят в 2015-м, однако в связи с согласованием поправок его дальнейшее рассмотрение затормозилось почти на три года.

Другие новости по темам: РЖД, невозвратные билеты, Олег Белозеров
11.05.2018 18:55 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:55 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.04.2018 15:18 Мск
Госдума приняла закон о невозвратных билетах в поезда








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РЖД начнет продавать невозвратные билеты в 2019 году
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