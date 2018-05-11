РЖД начнет продавать невозвратные билеты в 2019 году

Невозвратные билеты РЖД начнет продавать в 2019 году. Об этом сообщил глава компании Олег Белозёров в ходе селекторного совещания, передает "РЖД-ТВ".

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В 2019 г. в продаже появятся невозвратные железнодорожные билеты в купе на поезда дальнего следования… Соответствующий закон о спецтарифах Госдума приняла в апреле. Теперь пассажиры смогут выбирать — купить либо дорогой билет, либо дёшевый невозвратный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в плацкартных и общих вагонах, где стоимость проезда регулирует государство, такие тарифы вводить не планируется.

Как сообщало Накануне.RU, проект закона о введении невозвратных билетов был внесен в Госдуму еще в 2014 году. В первом чтении он принят в 2015-м, однако в связи с согласованием поправок его дальнейшее рассмотрение затормозилось почти на три года.