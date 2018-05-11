СМИ: Заместитель Васильевой может возглавить министерство науки в случае разделения Минобра

Возглавить министерство науки в случае разделения Минобрнауки на два ведомства может академик РАН, замминистра Григорий Трубников, передает РБК со ссылкой на источники.

Также один из источников отмечает, что в числе кандидатов на пост министра науки рассматривается и глава Федерального агентства научных организации (ФАНО) Михаил Котюков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Министерство образования и науки РФ могут разделить на два ведомства, одно будет отвечать за образование, другое – за науку. При этом руководство образовательном ведомством останется за исполняющей обязанности министра Ольгой Васильевой.

По некоторым данным, министерству науки будут переданы функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО), а сама структура будет ликвидирована.

Тем не менее в числе кандидатов на пост нового главы министерства образования также называется руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, выступившая сопредседателем федерального штаба Владимира Путина на выборах.