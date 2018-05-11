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11.05.2018 18:39 Мск (20:39 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
РАН будет отчитываться президенту о достижениях ученых и согласовывать глав научных организаций
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Российская академия наук, РАН (2017) | Фото: onznews.wdcb.ru

Российская академия наук (РАН) будет отчитываться президенту РФ о главных достижениях российских ученых и согласовывать кандидатуры глав научных организаций. Сегодня комитет Госдумы по образованию принял поправки к законопроекту о реорганизации РАН, передает корреспондент Накануне.RU.
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"В основном были приняты поправки, которые были согласованы с Администрацией президента, они концептуально законопроект не меняют. Законопроект немного расширяет возможности ученых в управлении научными институтами, это его главное достоинство. Но мы полагаем, что надо хотя бы отчасти возвращаться к той системе, когда наукой управляли реально – не чиновники, а ученые. Возможно, ситуация будет исправляться хотя бы отчасти в связи с тем, что предполагается создание Министерства науки в каком-то виде взамен существующего Федерального агентства научных организаций (ФАНО)", - рассказал Накануне.RU заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

В частности, были поддержаны поправки о том, что РАН должна ежегодно готовить и предоставлять президенту РФ и Правительству доклад о реализации государственной научно-технической политики в стране и о важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными. Также РАН будет согласовывать кандидатуры глав научных организаций, пишет ТАСС.

Напомним, в конце марта Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия Российской академии наук (РАН). В частности, к целям деятельности РАН законопроектом предлагается дополнительно отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, популяризацию достижений науки и техники среди детей и молодежи и ряд других.

Российская академия наук, РАН(2017)|Фото: onznews.wdcb.ru

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11.05.2018 18:39 Мск | Москва | Анна Смирнова
20:39 Екб


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РАН будет отчитываться президенту о достижениях ученых и согласовывать глав научных организаций
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