Путин и Меркель 18 мая обсудят иранскую сделку

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудят на переговорах иранскую сделку, сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, переговоры лидеров двух стран состоятся 18 мая в Сочи. Об их проведении Путин и Меркель договорились в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора.

"Восемнадцатого мая очень важный состоится контакт нашего президента — это рабочий визит канцлера Германии Ангелы Меркель, — цитирует "РИА Новости" Ушакова. — Условлено, что будут обсуждаться и двусторонние отношения, но, конечно, упор будет сделан, очевидно, на актуальную международную проблематику — тут и иранская сделка, тут и сирийское урегулирование, тут и внутриукранский кризис и так далее".

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки по Ирану.

Днём ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае принятия его американским коллегой такого решения.