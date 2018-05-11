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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Мистер Твистер по-южноуральски. Кто и зачем затеял медиа-революцию в преддверии выборов? По факту, если вдруг "сливные прогнозы" про медиа-революцию по-челябински станут былью, произойдет явное усиление соратников Володина в публичном пространстве региона в преддверии выборов губернатора, которые вообще-то традиционно относятся к компетенции кураторов внутренней политики в АП.
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политика ;
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11.05.2018 18:42 Мск (20:42 Екб)
политика | В России | За рубежом
Путин и Меркель 18 мая обсудят иранскую сделку
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(2017) | Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудят на переговорах иранскую сделку, сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, переговоры лидеров двух стран состоятся 18 мая в Сочи. Об их проведении Путин и Меркель договорились в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора.

"Восемнадцатого мая очень важный состоится контакт нашего президента — это рабочий визит канцлера Германии Ангелы Меркель, — цитирует "РИА Новости" Ушакова. — Условлено, что будут обсуждаться и двусторонние отношения, но, конечно, упор будет сделан, очевидно, на актуальную международную проблематику — тут и иранская сделка, тут и сирийское урегулирование, тут и внутриукранский кризис и так далее".

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки по Ирану.

Днём ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае принятия его американским коллегой такого решения.

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11.05.2018 18:42 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:42 Екб


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Путин и Меркель 18 мая обсудят иранскую сделку
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