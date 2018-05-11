Кудрин заявил, что примет решение о руководстве Счетной палатой после консультаций с партиями ГД

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин опроверг свое согласие занять должность главы Счетной палаты и заявил, что окончательное решение примет после консультаций с парламентскими партиями, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Предложение возглавить Счетную палату было для Кудрина неожиданным, он взял паузу, чтобы подумать, окончательное решение он примет после консультаций с парламентскими фракциями", - сказал источник.

По его словам, консультации пройдут в начале следующей недели.

Отметим, как сообщало Накануне.RU, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в окружении политика информировали, что Кудрин согласился возглавить Счетную палату по предложению "Единой России".

Напомним, правительство затевает серьёзные реформы с участием Кудрина.