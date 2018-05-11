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11.05.2018 18:03 Мск (20:03 Екб)
происшествия | Приволжский ФО
Начальника отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области обвиняют в заключении невыгодных госконтрактов
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: ddrgroup.ru

Начальника отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области обвиняют в заключении невыгодных государственных контрактов, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, сотрудник УФСИН организовал заключение ведомством с одним из Обществ Кирова "заведомо невыгодных государственных контрактов на оказание услуг по перевозке грузов по завышенным ценам на общую сумму более 900 тыс. руб".

"В результате действий подозреваемого существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в причинении  значительного материального ущерба УФСИН России по Кировской области", - говорится в сообщении.

В ходе расследования будут всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

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11.05.2018 18:03 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:03 Екб


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Начальника отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области обвиняют в заключении невыгодных госконтрактов
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