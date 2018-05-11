Израильский министр приветствовал сообщение о непоставке С-300 в Сирию

Министр разведки Израиля Исраэль Кац приветствовал сообщение об отсутствии у РФ планов передавать Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого месяца в СМИ появилась информация о "практически решённом" вопросе поставок ЗРК С-300 арабской республике. Со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщалось, что их планируется передать Дамаску в рамках оказания военно-технической помощи, поскольку на закупку "у сирийцев нет денег", а оформление кредита в планы Москвы не входит. Однако позже в МИД РФ подчеркнули, что данный вопрос ещё не решен.

Ранее сегодня помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что переговоры о поставках в Сирию С-300 не ведутся.

Как сообщает "РИА Новости", Кац увидел в этом сообщении "очередное проявление взаимного уважения", характерного для российско-израильских отношений, а также "союлюдения принципа обоюдного учёта интересов".

Агентство отмечает, что министр изначально ставил под сомнение правдоподобность слухов о якобы готовящейся передаче С-300 сирийским вооружённым силам.

Кроме того, он оценил присутствие в Сирии иранских сил как враждебное, объяснив тем самым намерение Израиля свободно действовать в арабской республике.

"Присутствие Ирана в Сирии создаёт угрозу Израилю и является источником нестабильности как в самой Сирии, так и на Ближнем Востоке, — отметил Кац. — Решением этой проблемы является вытеснение Ирана из Сирии и возвращение стабильности в регион".

Министр также подчеркнул намерение израильской стороны "продолжать действовать во имя обеспечения своей безопасности и предотвращения военного присутствия Ирана в Сирии".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера израильские Военно-воздушные силы в результате авиаударов по Сирии нанесли удары по десяткам иранских объектов в арабской республике. В частности, была уничтожена радиолокационная станция и склад боеприпасов.

А сегодня в рамках той же широкомасштабной атаки был уничтожен иранский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".