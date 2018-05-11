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от издателя  |  комментариев: 13


Мистер Твистер по-южноуральски. Кто и зачем затеял медиа-революцию в преддверии выборов? По факту, если вдруг "сливные прогнозы" про медиа-революцию по-челябински станут былью, произойдет явное усиление соратников Володина в публичном пространстве региона в преддверии выборов губернатора, которые вообще-то традиционно относятся к компетенции кураторов внутренней политики в АП.
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Снос отменяется? ДК "Химмаш" может перейти в госсобственность
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Екатеринбург, ДК Химмаш, проверка (2018) | Фото: активист Иван Стародубцев

По неофициальной информации, которая есть в распоряжении инициативной группы защитников ДК "Химмаш", запущен процесс передачи объекта в государственную собственность.
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"Представитель собственника сообщил, что заявленные мероприятия на июнь месяц состоятся, все будет проходить согласно графику", - сообщил Накануне.RU общественник, активист инициативной группы, выступающей за сохранение ДК, Иван Стародубцев.

При этом в ДК прошла проверка, выявлены нарушения пожарной безопасности, по его словам, представитель собственника ДК заверил, что в ближайшее время будут приниматься меры по устранению данных нарушений.

"Но главное, что ДК продолжает свою работу", - отметил он.

Екатеринбург, ДК Химмаш, проверка(2018)|Фото: активист Иван Стародубцев

Как информировал Стародубцев, 1 июня инициативная группа готовит масштабное мероприятие с шествием детей от площади завода по центральной улице Химмаша до площади ДК, где затем пройдет праздничный концерт в поддержку ДК. В частности готовятся выступления творческих коллективов, а также традиционный фестиваль красок на площади ДК "Химмаш".

Екатеринбург, ДК Химмаш, проверка(2018)|Фото: активист Иван Стародубцев

Напомним, в Екатеринбурге вместо ДК "Химмаш" планировали построить жилой комплекс с административными помещениями. Это привело к акциям протеста. Собственником здания является AVS-Group.

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11.05.2018 17:32 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:32 Екб


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