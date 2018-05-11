Снос отменяется? ДК "Химмаш" может перейти в госсобственность

По неофициальной информации, которая есть в распоряжении инициативной группы защитников ДК "Химмаш", запущен процесс передачи объекта в государственную собственность.

"Представитель собственника сообщил, что заявленные мероприятия на июнь месяц состоятся, все будет проходить согласно графику", - сообщил Накануне.RU общественник, активист инициативной группы, выступающей за сохранение ДК, Иван Стародубцев.

При этом в ДК прошла проверка, выявлены нарушения пожарной безопасности, по его словам, представитель собственника ДК заверил, что в ближайшее время будут приниматься меры по устранению данных нарушений.

"Но главное, что ДК продолжает свою работу", - отметил он.

Как информировал Стародубцев, 1 июня инициативная группа готовит масштабное мероприятие с шествием детей от площади завода по центральной улице Химмаша до площади ДК, где затем пройдет праздничный концерт в поддержку ДК. В частности готовятся выступления творческих коллективов, а также традиционный фестиваль красок на площади ДК "Химмаш".

Напомним, в Екатеринбурге вместо ДК "Химмаш" планировали построить жилой комплекс с административными помещениями. Это привело к акциям протеста. Собственником здания является AVS-Group.