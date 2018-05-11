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от издателя  |  комментариев: 13


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11.05.2018 17:45 Мск (19:45 Екб)
политика | За рубежом
В Иране пригрозили "сровнять с землёй" Тель-Авив
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Ахмад Хатами (2018) | Фото: parstoday.com

Действия Израиля в Сирии могут обернуться уничтожением Тель-Авива и Хайфы, заявил член Совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера израильские Военно-воздушные силы в результате авиаударов по Сирии нанесли удары по десяткам иранских объектов в арабской республике. В частности, была уничтожена радиолокационная станция и склад боеприпасов.

А сегодня в рамках той же широкомасштабной атаки был уничтожен иранский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал IRIB, такие действия израильской стороны Хатами охарактеризовал как "безрассудные", пригрозив при этом последствиями.

"Мы не имеем дел с ядерной бомбой, но, напротив, наша политика — это политика сдерживания, в этом направлении с каждым днём ракетная мощь Ирана растёт для того, чтобы Израиль от этой силы не мог заснуть, — сказал настоятель пятничной молитвы. — Если же он поступит безрассудно, то мы сровняем с землёй Тель-Авив и Хайфу".

авиаудары, Сирия, «Исламское государство»(2014)|Фото: Reuters

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11.05.2018 17:45 Мск | Иран | информационная служба Накануне.RU
19:45 Екб


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В Иране пригрозили "сровнять с землёй" Тель-Авив
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