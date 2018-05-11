ДНР отмечает четвертую годовщину независимости

Донецкая Народная Республика отмечает четвертую годовщину референдума о государственной самостоятельности, передает корреспондент Накануне.RU. Праздник официально называется День Республики и является красным днем. 11 мая 2014 года 90% избирателей при явке 75% поддержали независимость ДНР.

Центральным событием торжеств стало традиционное шествие в Донецке делегаций всех городов, районов, предприятий, учреждений, профсоюзов и прочих общественных организаций, которое больше напоминало первомайскую демонстрацию, что стало местной особенностью. По центру города прошли десятки тысяч человек, официальные данные - более 35 тыс. Участники шествия несли флаги ДНР, России, транспаранты. Под торжественные марши оно чем-то напоминало кадры из советского прошлого.

Возглавили шествие байкеры из мотоклуба "Ночные волки", за ними проследовали председатель Народного Совета Денис Пушилин и депутаты парламента. На празднование Дня Республики в Донецк приехали представители 12 стран: России, Южной Осетии, Абхазии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Сербии, Финляндии, Франции и Швейцарии, а также ЛНР.

Делегацию из Южной Осетии возглавил президент Анатолий Бибилов, во главе делегации из Абхазии приехал вице-президент страны Виталий Габния, в составе делегации из России - члены Совета Федерации от Самарской области и Республики Крым Сергей Мамедов и Ольга Ковитиди, депутат Госдумы Казбек Тайсаев, делегацию из ЛНР возглавил председатель Совета министров Сергей Козлов.

Также приехали также руководители представительских центров ДНР в Италии, Франции и Финляндии: Элизео Бертолази, Маурицио Марроне, Юбер Файяр и Йохан Бэкман. Среди иностранных гостей - мэр французского города Мариньян Эрик Лье Диссез, депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн, почетный сенатор и член Фламандского парламента из Бельгии Франк Крейельман и другие. В частности, по словам Линдеманна, Донецк выглядит как обычный европейский город.

Вечером в Донецке запланирован концерт с участием российских поп-звезд – Олега Газманова и других. Подобный концерт был и вечером 9 мая.

Отметим, что накануне годовщины референдума Центр социологических исследований "Особый статус" выяснил отношение жителей ДНР к украинской власти. Недоверие к ней выразили 74%, ненависть - 15%, безразличие - 11%. Уровень недоверия украинскому президенту Петру Порошенко - 93%.