ДНР отмечает четвертую годовщину независимости

в этот день
11.05.18
19:15
В Екб.21:15
СМИ узнали о возможных перестановках среди полпредов президента
Цены на бензин продолжают бурный рост после выборов
Откуда личные данные? "ЕР" атакует звонками с приглашением на праймериз
Главное
Источник: Минобрнауки разделят, Васильева останется руководить образованием

Тема дня
Бюджет без пенсий, соцвыплат и поддержки АПК. Послевыборное будущее от Минфина Минфин опубликовал корректировки в трехлетний проект бюджета, "порезав" все, что только можно. Кажется, несмотря на инаугурационные речи Владимира Путина о "прорыве и рывке", ведомство очертило россиянам суровую послевыборную реальность.
11.05.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Мистер Твистер по-южноуральски. Кто и зачем затеял медиа-революцию в преддверии выборов? По факту, если вдруг "сливные прогнозы" про медиа-революцию по-челябински станут былью, произойдет явное усиление соратников Володина в публичном пространстве региона в преддверии выборов губернатора, которые вообще-то традиционно относятся к компетенции кураторов внутренней политики в АП.
11.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
"Позорище безграмотное". В Кургане власти допустили размещение баннеров с ошибками к Дню Победы
Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Умер основатель ANNA-News Марат Мусин
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Красная площадь принимает главный парад страны
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 347



Новости
11.05.2018 18:17 Мск (20:17 Екб)
политика | В бывшем СССР | ДНР и ЛНР
ДНР отмечает четвертую годовщину независимости
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ДНР, Донецк, день республики (2018) | Фото:

Донецкая Народная Республика отмечает четвертую годовщину референдума о государственной самостоятельности, передает корреспондент Накануне.RU. Праздник официально называется День Республики и является красным днем. 11 мая 2014 года 90% избирателей при явке 75% поддержали независимость ДНР.
Читайте также:

Центральным событием торжеств стало традиционное шествие в Донецке делегаций всех городов, районов, предприятий, учреждений, профсоюзов и прочих общественных организаций, которое больше напоминало первомайскую демонстрацию, что стало местной особенностью. По центру города прошли десятки тысяч человек, официальные данные - более 35 тыс. Участники шествия несли флаги ДНР, России, транспаранты. Под торжественные марши оно чем-то напоминало кадры из советского прошлого.

Возглавили шествие байкеры из мотоклуба "Ночные волки", за ними проследовали председатель Народного Совета Денис Пушилин и депутаты парламента. На празднование Дня Республики в Донецк приехали представители 12 стран: России, Южной Осетии, Абхазии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Сербии, Финляндии, Франции и Швейцарии, а также ЛНР.

ДНР, Донецк, день республики(2018)|Фото:

ДНР, Донецк, день республики(2018)|Фото:

Делегацию из Южной Осетии возглавил президент Анатолий Бибилов, во главе делегации из Абхазии приехал вице-президент страны Виталий Габния, в составе делегации из России - члены Совета Федерации от Самарской области и Республики Крым Сергей Мамедов и Ольга Ковитиди, депутат Госдумы Казбек Тайсаев, делегацию из ЛНР возглавил председатель Совета министров Сергей Козлов.

Также приехали также руководители представительских центров ДНР в Италии, Франции и Финляндии: Элизео Бертолази, Маурицио Марроне, Юбер Файяр и Йохан Бэкман. Среди иностранных гостей - мэр французского города Мариньян Эрик Лье Диссез, депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн, почетный сенатор и член Фламандского парламента из Бельгии Франк Крейельман и другие. В частности, по словам Линдеманна, Донецк выглядит как обычный европейский город.

Вечером в Донецке запланирован концерт с участием российских поп-звезд – Олега Газманова и других. Подобный концерт был и вечером 9 мая.

Отметим, что накануне годовщины референдума Центр социологических исследований "Особый статус" выяснил отношение жителей ДНР к украинской власти. Недоверие к ней выразили 74%, ненависть - 15%, безразличие - 11%. Уровень недоверия украинскому президенту Петру Порошенко - 93%.

ДНР, Донецк, день республики(2018)|Фото:

ДНР, Донецк, день республики(2018)|Фото:

Другие новости по темам: ДНР, референдум, независимость
11.05.2018 18:17 Мск | Донецк | Евгений Чернышёв
20:17 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

ДНР отмечает четвертую годовщину независимости
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+