СМИ: Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин возглавит Счетную палату, передает РБК со ссылкой на источники в окружении политика.

В частности один из федеральных чиновников заявил СМИ, что для Счетной палаты это хороший вариант, и Кудрин является "достойной кандидатурой" на этот пост.

Отмечается, что президиум фракции "Единой России", на котором может быть объявлено о согласии возглавить ведомство, соберется на встречу с Кудриным 14 мая. Стороны обсудят это назначение и примут решение. Уточняется, что о таком предложении бывшему министру со стороны партии доложено лидеру "ЕР", премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Как сообщало Накануне.RU, ранее СМИ информировали, что в "Единой России" предложили экс-министру финансов России Алексею Кудрину возглавить Счетную палату. Это стало "неожиданностью" для политика и он обещал "серьезно подумать". Ранее в "Единой России" выдвинули на пост руководителя Счетной палаты Александра Жукова. Однако он от этой должности отказался, потому что "ему интереснее работать вице-спикером".

Как ранее сообщало Накануне.RU, правительство затевает серьёзные реформы с участием Кудрина.