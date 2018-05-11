Челябинский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор экс-директору УКВЗ, осужденному к 8 годам колонии за злоупотребления на 517 млн рублей

14 мая Челябинский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор экс-гендиректору Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С.М. Кирова Павлу Абрамову и его заместителю Александру Болотникову. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, в феврале Павла Абрамова приговорили к 8 годам в колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями, Александра Болотникова осудили к пяти годам в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Также с них солидарно взыскана в пользу предприятия сумма причиненного ущерба в размере 517 млн руб.

Абрамов при пособничестве Болотникова в период с 2009 года по 2013 годы совершил злоупотребление своими полномочиями вопреки интересам предприятия и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло причинение материального ущерба ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" в сумме 517 млн руб. и приостановку производственного процесса на УКВЗ.

Он заключил договор, ограничив УКВЗ в продажах продукции предприятия покупателям, и в дальнейшем обеспечил регулярную поставку трамвайных вагонов по цене ниже себестоимостипредприятию, которое учредил Болотников.