В Москве топ-менеджер "Почты России" погиб в бассейне фитнес-центра

В Москве по факту смерти мужчины в одном из фитнес-центров проводится проверка, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР

"По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, находясь в центре, расположенном по улице Кожевнической в Москве, во время плавания в бассейне почувствовал себя плохо. После потерял сознание и скончался", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники пытались оказать посетителю медицинскую помощь и вызвали скорую помощь.

По информации ряда СМИ, речь идет о топ-менеджере "Почты России" и бизнес-тренере Максиме Парамонове. Он был руководителем службы информационных технологий "Почты" по Москве. Сообщается, что после того, как он залез в воду, у него случился инфаркт, и он начал тонуть, спасти его не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.