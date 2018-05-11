На Ямале отчим получил 14 лет "строгача" за многолетние надругательства над падчерицей

30-летний житель Шурышкарского района отправится в колонию за надругательства над падчерицей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Ближайшие 14 лет он проведет в колонии строгого режима.

По данным следствия, педофил шесть с половиной лет – с июня 2010 по декабрь 2016 г. в одном из сел района подвергал падчерицу насильственным действиям сексуального характера. В октябре 2017 г. девочка пожаловалась социальному педагогу школы, которая обратилась к правоохранителям.