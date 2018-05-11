В Иерусалиме может появиться площадь Трампа

В понедельник начнётся переезд посольства США в Израиле из Телль-Авива в Иерусалим. Так как строительство нового здания, оборудаванного по последнему слову техники и с соблюдением высочайших требований безопасности, займёт не менее шести лет, американское посольство пока разместится в здании консульства. По данным СМИ, в ближайшие три года для размещения переезжающих сотрудников посольства будут надстроены ещё три этажа.

Церемония открытия посольства будет носить символический характер и призвана узаконить решение Дональда Трампа объявить Иерусалим столицей Израиля. Ожидается, что её посетят министр финансов США Стивен Мнучин, а также дочь и зять американского лидера Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

Мэр Иерусалима Нир Баркат объявил о своём желании назвать площадь перед посольством в честь нынешнего президента США. По мнению градоначальника, именно так страна сможет выразить признательность президенту и народу Соединённых Штатов, которые стоят за Израиль.

Напомним, само решение о переносе посольства спровоцировало объявление палестинцами начала Третьей интифады.