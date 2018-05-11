"Альфа-банк" купил екатеринбургский ТРК "Комсомолл" за миллиард

Екатеринбургский ТРК "Комсомолл" приобрёл хозяина. "Альфа-банк" стал победителем торгов по продаже здания. Как сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве в протоколе торгов, банк предложил за объект 1 млрд 100 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена лота составляла 1 млрд 92 млн 100 руб. Конкуренцию составляло московское предприятие "Валентайн", которое предложило на 3 млн больше цены лота.

Напомним, что ТРК "Комсомолл" находится на Дублере Сибирского тракта, 2. Его площадь составляет более 53,4 тыс. кв.м. Кроме того, в состав лота входили автостоянка площадью 23,5 тыс. кв. м и земельные участки.

С ТРК было связано много скандалов, например, конфликт с УГИБДД возник из-за несогласованных подъездов к "Комсомоллу". В ходе этого противостояния объект лишился потенциальных посетителей и, как следствие, части арендаторов. В дальнейшем все недочёты были исправлены.