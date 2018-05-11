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Правительство Прикамья контролирует сокращение 791 сотрудника "Мотовилихинских заводов"
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Мотовилихинские заводы, Мотовилиха (2017) | Фото: enginrussia.ru

Ситуация с возможным высвобождением работников "Мотовилихинских заводов" находится под контролем правительства Пермского края. Об этом заявил министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства промышленности Прикамья.

"Мы действительно получили уведомление о сокращении сотрудников "Мотовилихинские заводы". В настоящее время мы осуществляем мониторинг ситуации и делаем все возможное, чтобы работники завода были трудоустроены на смежные производства, входящие в состав "Мотовилихинских заводов". Считаю, что самая главная задача в сложившейся проблеме – не допустить социальной напряженности и высвобождения людей "на улицу", - прокомментировал ситуацию Алексей Чибисов.

Министр также подчеркнул, что в данный момент от "Мотовилихинских заводов" официально не поступало ни одного заявления об увольнении сотрудников.

Как сообщало Накануне.RU, "Мотовилихинские заводы" сообщили министерству социального развития Пермского края о возможном сокращении 791 работника в рамках процедуры банкротства предприятия. Сокращение пройдет в подразделениях, занимающихся исполнением гособоронзаказа. Процедура - формальная, не предполагающая реального сокращения работников. Предприятие имеет действующие контракты и продолжает выполнять гособоронзаказ.

Напомним, 26 марта 2018 г. Арбитражный суд Пермского признал "Мотовилихинские заводы" банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен Виталий Шемигон.

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11.05.2018 16:20 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
18:20 Екб


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Правительство Прикамья контролирует сокращение 791 сотрудника "Мотовилихинских заводов"
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