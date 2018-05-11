Социолог: "Экология с 2016 года остается в топе проблем для челябинцев"

Экологическая повестка и проблематика по-прежнему являются главными и топовыми темами в любых опросах челябинцев по качеству жизни. Об этом заявил Сергей Зырянов, директор челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Зырянова, если в 2015 году по опросам, проводимым специалистами вуза, экология, загрязнение воздуха и промышленные выбросы были пятой по важности темой, которую называли челябинцы в связи с качеством жизни, то уже через год ситуация кардинально изменилась. В 2016 году проблему экологии и грязного воздуха в Челябинске горожане поставили на 1 место в опросах, в 2017 году эта тема стала второй по значимости. "И продолжает и сегодня оставаться в топе наиболее волнующих людей проблем", - подытожил Сергей Зырянов.

Напомним, 8 мая президент России Владимир Путин подписал указ о первоочередных мерах по развитию страны на период 2024 года и улучшению качества жизни населения. В документе перечислены 12 городов, где властям предлагается принять срочные меры по улучшению экологии и уменьшению вредных выбросов от промышленных объектов. В список попали Челябинск и Магнитогорск.