На Южном Урале суд частично закрыл крупный ТРК до устранения нарушений требований пожарной безопасности

В Сатке суд частично закрыл ТРК "Факел" до устранения нарушений требований пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского суда.

В частности, приостановлена эксплуатация третьего этажа торгово-развлекательного комплекса, с расположенными на нем кинозалами, точками общественного питания и детской развлекательной площадкой.

Нарушения необходимо устранить до сентября.