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Бюджет без пенсий, соцвыплат и поддержки АПК. Послевыборное будущее от Минфина Минфин опубликовал корректировки в трехлетний проект бюджета, "порезав" все, что только можно. Кажется, несмотря на инаугурационные речи Владимира Путина о "прорыве и рывке", ведомство очертило россиянам суровую послевыборную реальность.
11.05.2018
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
11.05.2018
политика ;
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Новости
11.05.2018 15:31 Мск (17:31 Екб)
общество | Курганская область
В Кургане "захватили" заложников на комбинате "Синтез"
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учения, ФСБ, Синтез, Курган (2018) | Фото:УФСБ России по Курганской области

В Кургане прошли плановые тактико-специальные учения по отработке мер антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей - они состоялись на территории комбината "Синтез".
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По легенде учений, в 9.00 11 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудников охраны "Синтеза" о том, что на территории предприятия системой видеонаблюдения зафиксировано перемещение группы неизвестных лиц в спецодежде работников комбината, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

"При попытке установления их личностей сотрудники охраны встретили вооруженное сопротивление. Неизвестные захватили пятерых заложников и выдвинули требования о предоставлении значительной суммы денежных средств и транспорт для дальнейшей организации беспрепятственного выезда за пределы Российской Федерации. К месту совершения теракта направлены группировка сил и средств Оперативного штаба", - добавили в ведомстве.

учения, ФСБ, Синтез, Курган(2018)|Фото:УФСБ России по Курганской области

В результате четко координированных и реализованных действий бойцов специального назначения ОМОН и СОБР Росгвардии, групп спецназа "Мираж" регионального УФСИН и "Гранит" (ФСБ) под прикрытием боевой машины десанта "Выстрел" преступников обезвредили, а заложников освободили.

учения, ФСБ, Синтез, Курган(2018)|Фото:УФСБ России по Курганской области

Во время штурма в здании начался пожар на площади около 100 кв. м. В ходе обследования территории после ликвидации возникших очагов возгорания на одном из верхних этажей спасатели обнаружили контейнер с нанесенным знаком радиоактивной опасности, а в помещении клуба "Синтеза" было обнаружено СВУ с признаками управления по радиоканалу. Обнаруженное самодельное взрывное устройство обезвредили с помощью специальных технических средств, контейнер с радиоактивным веществом приведен в безопасное состояние.

учения, ФСБ, Синтез, Курган(2018)|Фото:УФСБ России по Курганской области

В учебной ситуации проверены взаимодействие и слаженность действий привлеченных подразделений. Руководством Оперативного штаба отмечен высокий уровень подготовки личного состава к действиям в условиях КТО.

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11.05.2018 15:31 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
17:31 Екб


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В Кургане "захватили" заложников на комбинате "Синтез"
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