В Кургане "захватили" заложников на комбинате "Синтез"

В Кургане прошли плановые тактико-специальные учения по отработке мер антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей - они состоялись на территории комбината "Синтез".

По легенде учений, в 9.00 11 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудников охраны "Синтеза" о том, что на территории предприятия системой видеонаблюдения зафиксировано перемещение группы неизвестных лиц в спецодежде работников комбината, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

"При попытке установления их личностей сотрудники охраны встретили вооруженное сопротивление. Неизвестные захватили пятерых заложников и выдвинули требования о предоставлении значительной суммы денежных средств и транспорт для дальнейшей организации беспрепятственного выезда за пределы Российской Федерации. К месту совершения теракта направлены группировка сил и средств Оперативного штаба", - добавили в ведомстве.

В результате четко координированных и реализованных действий бойцов специального назначения ОМОН и СОБР Росгвардии, групп спецназа "Мираж" регионального УФСИН и "Гранит" (ФСБ) под прикрытием боевой машины десанта "Выстрел" преступников обезвредили, а заложников освободили.

Во время штурма в здании начался пожар на площади около 100 кв. м. В ходе обследования территории после ликвидации возникших очагов возгорания на одном из верхних этажей спасатели обнаружили контейнер с нанесенным знаком радиоактивной опасности, а в помещении клуба "Синтеза" было обнаружено СВУ с признаками управления по радиоканалу. Обнаруженное самодельное взрывное устройство обезвредили с помощью специальных технических средств, контейнер с радиоактивным веществом приведен в безопасное состояние.

В учебной ситуации проверены взаимодействие и слаженность действий привлеченных подразделений. Руководством Оперативного штаба отмечен высокий уровень подготовки личного состава к действиям в условиях КТО.