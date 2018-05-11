Официально: Братьям Магомедовым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств

в этот день
11.05.18
17:36
В Екб.19:36
СМИ узнали о возможных перестановках среди полпредов президента
Цены на бензин продолжают бурный рост после выборов
Откуда личные данные? "ЕР" атакует звонками с приглашением на праймериз
Главное
Источник: Минобрнауки разделят, Васильева останется руководить образованием

Тема дня
Бюджет без пенсий, соцвыплат и поддержки АПК. Послевыборное будущее от Минфина Минфин опубликовал корректировки в трехлетний проект бюджета, "порезав" все, что только можно. Кажется, несмотря на инаугурационные речи Владимира Путина о "прорыве и рывке", ведомство очертило россиянам суровую послевыборную реальность.
11.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
11.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
"Позорище безграмотное". В Кургане власти допустили размещение баннеров с ошибками к Дню Победы
Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Умер основатель ANNA-News Марат Мусин
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Красная площадь принимает главный парад страны
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 334



Новости
11.05.2018 15:54 Мск (17:54 Екб)
общество | Центральный ФО
Официально: Братьям Магомедовым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Зиявудин Магомедов (2018) | Фото: Владислав Шатило / РБК

Братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, совладельцам группы "Сумма", предъявлены обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Читайте также:

По данным ведомства, хищения бюджетных денежных средств при исполнении государственных контрактов были совершены преступным сообществом, возглавляемым руководителями холдинга "Сумма, не позднее 2010 г. в Москве.

"Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ… Магомедову Магомеду предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 222 УК РФ", - прокомментировала она.

В МВД отметили, что также обвинение в мошенничестве и растрате предъявлено экс-главе компании "Интэкс" Артуру Максидову.

"В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов", - сообщила Волк.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники уже информировали о предъявлении Магомедовым обвинений.

Владельцы группы "Сумма" братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также глава компании "Интэкс" Артур Максидов были задержаны 30 марта. 31 марта они были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

В апреле Тверской суд Москвы арестовал более 1 млн долларов у Магомедовых.

Другие новости по темам: братья магомедовы, МВД, обвинение, сумма
11.05.2018 15:54 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:54 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.05.2018 08:06 Мск
Совладельцам "Суммы" предъявлены обвинения в организации преступного сообщества

Ранее 17.04.2018 12:25 Мск
У владельцев группы "Сумма" арестовали более миллиона долларов

Ранее 10.04.2018 19:16 Мск
Врио главы Дагестана: Я не знаком лично с братьями Магомедовыми

Ранее 06.04.2018 10:37 Мск
МВД: Братьям Магомедовым обвинение не предъявляли

Ранее 06.04.2018 10:02 Мск
СМИ: Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей

Ранее 02.04.2018 13:35 Мск
"Это не какие-то одноразовые акции": в Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых

Ранее 02.04.2018 10:55 Мск
СМИ: Братьев Магомедовых поместили в "вип-изолятор" "Кремлевский централ"

Ранее 31.03.2018 19:21 Мск
"Сумма" заявила о несогласии с решением суда

Ранее 31.03.2018 18:30 Мск
Магомедовых подозревают в организации ОПС. Суд избрал меру пресечения

Ранее 31.03.2018 15:23 Мск
Официально: В отношении совладельцев группы "Сумма" возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Ранее 31.03.2018 14:03 Мск
Суд рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Магомедова

Ранее 31.03.2018 08:22 Мск
Совладельца группы "Сумма" задержали на двое суток

Ранее 30.03.2018 21:10 Мск
К совладельцу группы "Сумма" нагрянули следователи








Добавить комментарий:

Официально: Братьям Магомедовым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+