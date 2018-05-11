Официально: Братьям Магомедовым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств

Братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, совладельцам группы "Сумма", предъявлены обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, хищения бюджетных денежных средств при исполнении государственных контрактов были совершены преступным сообществом, возглавляемым руководителями холдинга "Сумма, не позднее 2010 г. в Москве.

"Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ… Магомедову Магомеду предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 222 УК РФ", - прокомментировала она.

В МВД отметили, что также обвинение в мошенничестве и растрате предъявлено экс-главе компании "Интэкс" Артуру Максидову.

"В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов", - сообщила Волк.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники уже информировали о предъявлении Магомедовым обвинений.

Владельцы группы "Сумма" братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также глава компании "Интэкс" Артур Максидов были задержаны 30 марта. 31 марта они были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

В апреле Тверской суд Москвы арестовал более 1 млн долларов у Магомедовых.