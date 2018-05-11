Начальник свердловского УФСБ отмечает день рождения. Генерал принимает поздравления на работе

Сегодня, 11 мая, руководитель свердловского УФСБ России генерал-лейтенант Александр Вяткин отмечает день рождения. Как передает корреспондент Накануне.RU, ему исполняется 61 год.

Александр Вяткин родился 11 мая 1957 года в Оханске. В силовых структурах работает с 1982 года. Начинал с оперуполномоченного, позднее стал начальником подразделения в управлении КГБ СССР по Пермской области. С 1999 по 2002 год служил заместителем начальника УФСБ России по Пермской области, после в течении года - начальником УФСБ России по республике Тыва, с марта 2003 года по январь 2007 года возглавлял региональное УФСБ России по Тюменской области.

С февраля 2007 по октябрь 2012 года Вяткин руководил УФСБ России по Приморскому краю. При нем было возбуждено несколько уголовных дел в отношении чиновников и правоохранителей. Кроме того, он запомнился ликвидацией каналов контрабанды из Китая и обезвреживанием так называемых "приморских партизан".

С 2012 года Александр Вяткин возглавляет УФСБ по Свердловской области. За прошедшие годы ведомство также проводило целый ряд резонансных операций, так, была пресечена деятельность "банды хакеров", вербовщиков запрещенного в РФ ИГИЛ, нарко-ОПС, подпольных оружейников, ведомство вело коррупционные расследования в отношении высокопоставленных силовиков и чиновников, включая руководство МУГИСО.

По данным нашего источника, сегодня Вяткин находится на рабочем месте. Накануне.RU присоединяется к поздравлениям в адрес Александра Петровича.