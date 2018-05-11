Треть зрителей ушла с концерта "Воплей Видоплясова" после русофобской фразы Скрипки

Украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" лишилась значительной части зрителей на концерте в Гааге после русофобской шутки солиста коллектива Олега Скрипки.

"Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией", - цитирует Скрипку РИА Новости. После этого примерно треть посетителей покинули зал. Тем не менее, выступление продолжилось, артист не извинился за свое высказывание и объяснил случившееся тем, что среди ушедших якобы были только россияне.

Скрипка и ранее позволял себе подобные высказывания, в том числе националистического характера. Год назад он заявлял, что люди, не сумевшие выучить украинский язык, "имеют низкий IQ", и предложил создать для них гетто. Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков назвал идиотом украинского певца, а в МИД РФ предложили использовать слова Скрипки для лозунга "Евровидения".