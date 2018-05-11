На Ямале утверждена величина прожиточного минимума за первый квартал 2018 года

Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа утверждена величина прожиточного минимума за первый квартал 2018 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

В расчете на душу населения прожиточный минимум составил 15 тыс. 983 руб. Для трудоспособного населения эта величина несколько выше –16 тыс. 680 руб. Для пенсионеров она составляет 12 тыс. 590 руб., а для детей –15 тыс. 908 руб.

Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается для оценки уровня жизни ямальцев при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, обоснования предоставления государственной социальной помощи малоимущим гражданам.