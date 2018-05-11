В Новой Москве школьница умерла во время урока физкультуры

Школьница умерла на уроке физкультуры в одной из школ Новой Москвы, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка.

"По предварительным данным, в школе, расположенной на территории Новой Москвы, во время урока физкультуры ученица 2002 года рождения почувствовала себя плохо. Ребенок потерял сознание и впоследствии скончался", - говорится в сообщении. Уточняется, что учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую.

Следователи проводят осмотр места происшествия, ведут опрос сотрудников школы, а также одноклассников девочки.