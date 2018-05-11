На Среднем Урале закрыли кинотеатр и кафе из-за нарушений пожарной безопасности

В Сухом Логу в доме культуры "Кристалл" приостановили деятельность кинотеатра и кафе из-за грубых нарушений пожарной безопасности. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, запрет будет действовать до того времени, пока не будут исправлены нарушения.

Напомним, что после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по последним данным СКР, погибло 60 человек, по всей России на развлекательных объектах были организованы массовые проверки, которые привели к закрытию многих ТРЦ.

По результатам проверки сухоложского дома культуры было установлено, что на этаже, где расположен кинотеатр, отсутствует второй эвакуационный выход, что в случае пожара создает угрозу жизни и здоровью посетителей.

Также нарушения обнаружены в кафе дома культуры.

Прокуратура города направила исковые заявления в суд с требованиями приостановить деятельность кафе и кинотеатра, и обязать собственников помещений устранить все нарушения. Суд удовлетворил иск прокуратуры.