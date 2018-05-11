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Новости
11.05.2018 19:08 Мск (21:08 Екб)
общество | Челябинская область
"Будет война". Жители челябинского "Белого Хутора" выступили против строительства многоэтажек в микрорайоне
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Белый Хутор, публичные слушания, проект планировки, (2018) | Фото: Накануне.RU

Публичные слушания по застройке микрорайона "Белый хутор" (возведением занимается ЮУ КЖСИ правительства области), которые прошли сегодня в местном ДК в поселке Кременкуль, закончились скандалом. Слушания совпали с другим мероприятием, поэтому людей разместили в небольшом зале, где не хватало места и было душно, не было аппаратуры и присутствующие не слышали выступающих. Кроме того, оказалось, что на мероприятии заявлена абсолютно другая тема, передает корреспондент Накануне.RU.
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Люди приехали обсуждать вопрос о строительстве двух девятиэтажек в микрорайоне "Белый хутор" и увеличение этажности шести домов, но им на обсуждение предложили поменять вид разрешенного использования для одного из участков, чтобы вместо торгового центра построить школу на 1 тыс. 100 мест.

Это вызвало возмущение у присутствующих. Мэрию Сосновского района обвинили в хамском отношении к людям, а слушания было предложено признать несостоявшимися. Присутствующие это предложение поддержали. После этого представители администрации Сосновского района покинули зал. Новое обсуждение должно пройти 25 мая.

Белый Хутор, публичные слушания, проект планировки,(2018)|Фото: Накануне.RU

"Данные слушания своей цели не достигли по причине того, что организация выполнена из рук вон плохо, не было предоставлено материалов, не присутствует рабочая группа. Предложение: данные общественные слушания считать недействительными по причине неготовности администрации", - заявил представитель инициативной группы "Белого хутора".

"В очередной раз администрация Сосновского района опозорилась в организации публичных слушаний. Это издевательство над людьми. В туалете бы еще всех собрали", - негодовали жители.

Белый Хутор, публичные слушания, проект планировки,(2018)|Фото: Накануне.RU

Жители "Белого хутора" считают, что их хотели просто одурачить. Вместо обсуждения строительства двух новых десятиэтажек и замены шести пятиэтажных домов на десятиэтажные, им предложили обсудить строительство школы на месте, где планировали построить торговый центр.

"Сейчас утраивают цирк: обсуждается школа, а остальные изменения в проект - нет. Мы задаем вопросы, нам просто на них не могут ответить", - заявила представитель инициативной группы жителей "Белого хутора" Алена Наумова.

Кроме того, участники слушаний опасаются, что изменения проекта застройки микрорайона и увеличение этажности домов негативно скажутся на Шершневском водохранилище.

Белый Хутор, публичные слушания, проект планировки,(2018)|Фото: Накануне.RU

"Все эти десятиэтажные дома, не имея очистных сооружений, не имея ливневок, находятся в первой санитарной зоне нашего единственного питьевого источника, из которого пьет весь город и половина области. Поэтому мы здесь сегодня присутствуем как жители города Челябинска, потому что мы не знаем, что нас ждет через пять лет. Нам скоро пить нечего будет, а они нам лапшу на уши вешают, то в один день слушания, то в другой. Сегодня мы видим, что никто не ожидал, что соберется народ", - считает жительница Челябинска.

Белый Хутор, публичные слушания, проект планировки,(2018)|Фото: Накануне.RU

В завершение слушаний замдиректора ЮУ КЖСИ Михаил Демаков предложил жителям "Белого хутора" остаться, чтобы послушать, какие изменения планирует застройщик.

По его словам, действующий проект планировки был утвержден в 2016 году и уже предусматривает строительство шести десятиэтажных домов. Застройщик озвучил два варианта развития событий. Первый предусматривает, что компания строит восемь десятиэтажных домов и школу на 1 тыс. 100 мест, второй – только шесть десятиэтажных домов.

Белый Хутор, замдиректора ЮУ КЖСИ Михаил Демаков, публичные слушания,(2018)|Фото: Накануне.RU

Жители "Белого хутора" считают, что застройщик их обманул. Они покупали квартиры в тихом спальном районе за 55 тыс. кв.м, а на деле могут получить еще один "Парковый".

"Я покупала квартиру четыре года назад в тихом районе, огороженном, где запрещено строить дома выше пяти этажей. Сейчас я в районе, где самое дешевое жилье, самая дорогая коммуналка, а сейчас оказывается, что там построят кучу высотных домов с полным отсутствием парковочных мест, и будет полный бардак. Я буду жить в дурдоме за свои 55 тыс. за кв.м", - негодует жительница.

По словам присутствующих, менеджеры компании не сообщали о планах строительства многоэтажек даже тем, кто покупал квартиры в 2016-2017 гг.

Белый Хутор, публичные слушания, проект планировки,(2018)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, по словам жителей, у них уже есть коммунальные проблемы, а с увеличением нагрузки ситуация только ухудшится.

"Теперь вы включаете в план восемь десятиэтажных домов, нагрузка возрастет по сравнению с первоначальным планом примерно на 70% на коммуникации. Зимой у нас проблема с горячей водой и со светом. При отключении электричества у нас в "Хуторе" отключается все, у нас нет воды, отопления. У нас горит техника. Если вы введете в эксплуатацию восемь десятиэтажных домов, это будет коллапс", - заявляют жители.

При этом если строительство домов уже запланировано, то строительство коммуникаций еще нет.

В результате стороны так и не смогли договориться. ЮУ КЖСИ и дальше планирует строительство многоэтажек в микрорайоне, в свою очередь жители пообещали застройщику, что "будет война". Накануне.RU обратилось за комментарием в минстрой региона, но там ответили, что это полномочия администрации района.

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11.05.2018 19:08 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
21:08 Екб


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"Будет война". Жители челябинского "Белого Хутора" выступили против строительства многоэтажек в микрорайоне
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