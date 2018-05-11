"Будет война". Жители челябинского "Белого Хутора" выступили против строительства многоэтажек в микрорайоне

Публичные слушания по застройке микрорайона "Белый хутор" (возведением занимается ЮУ КЖСИ правительства области), которые прошли сегодня в местном ДК в поселке Кременкуль, закончились скандалом. Слушания совпали с другим мероприятием, поэтому людей разместили в небольшом зале, где не хватало места и было душно, не было аппаратуры и присутствующие не слышали выступающих. Кроме того, оказалось, что на мероприятии заявлена абсолютно другая тема, передает корреспондент Накануне.RU.

Люди приехали обсуждать вопрос о строительстве двух девятиэтажек в микрорайоне "Белый хутор" и увеличение этажности шести домов, но им на обсуждение предложили поменять вид разрешенного использования для одного из участков, чтобы вместо торгового центра построить школу на 1 тыс. 100 мест.

Это вызвало возмущение у присутствующих. Мэрию Сосновского района обвинили в хамском отношении к людям, а слушания было предложено признать несостоявшимися. Присутствующие это предложение поддержали. После этого представители администрации Сосновского района покинули зал. Новое обсуждение должно пройти 25 мая.

"Данные слушания своей цели не достигли по причине того, что организация выполнена из рук вон плохо, не было предоставлено материалов, не присутствует рабочая группа. Предложение: данные общественные слушания считать недействительными по причине неготовности администрации", - заявил представитель инициативной группы "Белого хутора".

"В очередной раз администрация Сосновского района опозорилась в организации публичных слушаний. Это издевательство над людьми. В туалете бы еще всех собрали", - негодовали жители.

Жители "Белого хутора" считают, что их хотели просто одурачить. Вместо обсуждения строительства двух новых десятиэтажек и замены шести пятиэтажных домов на десятиэтажные, им предложили обсудить строительство школы на месте, где планировали построить торговый центр.

"Сейчас утраивают цирк: обсуждается школа, а остальные изменения в проект - нет. Мы задаем вопросы, нам просто на них не могут ответить", - заявила представитель инициативной группы жителей "Белого хутора" Алена Наумова.

Кроме того, участники слушаний опасаются, что изменения проекта застройки микрорайона и увеличение этажности домов негативно скажутся на Шершневском водохранилище.

"Все эти десятиэтажные дома, не имея очистных сооружений, не имея ливневок, находятся в первой санитарной зоне нашего единственного питьевого источника, из которого пьет весь город и половина области. Поэтому мы здесь сегодня присутствуем как жители города Челябинска, потому что мы не знаем, что нас ждет через пять лет. Нам скоро пить нечего будет, а они нам лапшу на уши вешают, то в один день слушания, то в другой. Сегодня мы видим, что никто не ожидал, что соберется народ", - считает жительница Челябинска.

В завершение слушаний замдиректора ЮУ КЖСИ Михаил Демаков предложил жителям "Белого хутора" остаться, чтобы послушать, какие изменения планирует застройщик.

По его словам, действующий проект планировки был утвержден в 2016 году и уже предусматривает строительство шести десятиэтажных домов. Застройщик озвучил два варианта развития событий. Первый предусматривает, что компания строит восемь десятиэтажных домов и школу на 1 тыс. 100 мест, второй – только шесть десятиэтажных домов.

Жители "Белого хутора" считают, что застройщик их обманул. Они покупали квартиры в тихом спальном районе за 55 тыс. кв.м, а на деле могут получить еще один "Парковый".

"Я покупала квартиру четыре года назад в тихом районе, огороженном, где запрещено строить дома выше пяти этажей. Сейчас я в районе, где самое дешевое жилье, самая дорогая коммуналка, а сейчас оказывается, что там построят кучу высотных домов с полным отсутствием парковочных мест, и будет полный бардак. Я буду жить в дурдоме за свои 55 тыс. за кв.м", - негодует жительница.

По словам присутствующих, менеджеры компании не сообщали о планах строительства многоэтажек даже тем, кто покупал квартиры в 2016-2017 гг.

Кроме того, по словам жителей, у них уже есть коммунальные проблемы, а с увеличением нагрузки ситуация только ухудшится.

"Теперь вы включаете в план восемь десятиэтажных домов, нагрузка возрастет по сравнению с первоначальным планом примерно на 70% на коммуникации. Зимой у нас проблема с горячей водой и со светом. При отключении электричества у нас в "Хуторе" отключается все, у нас нет воды, отопления. У нас горит техника. Если вы введете в эксплуатацию восемь десятиэтажных домов, это будет коллапс", - заявляют жители.

При этом если строительство домов уже запланировано, то строительство коммуникаций еще нет.

В результате стороны так и не смогли договориться. ЮУ КЖСИ и дальше планирует строительство многоэтажек в микрорайоне, в свою очередь жители пообещали застройщику, что "будет война". Накануне.RU обратилось за комментарием в минстрой региона, но там ответили, что это полномочия администрации района.