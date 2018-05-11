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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 13


В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
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политика ;
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11.05.2018 15:33 Мск (17:33 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Капитаном сборной России по футболу на ЧМ-2018 будет Игорь Акинфеев
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Игорь Акинфеев сборная России (2017) | Фото: rfs.ru

Капитаном сборной России по футболу на предстоящем чемпионате мира 2018 года будет вратарь Игорь Акинфеев. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сегодня заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Капитаном будет Акинфеев", - объявил Черчесов на специальной пресс-конференции.

Напомним, в пятницу тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав команды для подготовки к домашнему чемпионату мира-2018.

На предстоящем турнире Россия сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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11.05.2018 15:33 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:33 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.05.2018 12:47 Мск
Назван расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к ЧМ-2018








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Капитаном сборной России по футболу на ЧМ-2018 будет Игорь Акинфеев
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