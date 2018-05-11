Капитаном сборной России по футболу на ЧМ-2018 будет Игорь Акинфеев

Капитаном сборной России по футболу на предстоящем чемпионате мира 2018 года будет вратарь Игорь Акинфеев. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сегодня заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Капитаном будет Акинфеев", - объявил Черчесов на специальной пресс-конференции.

Напомним, в пятницу тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав команды для подготовки к домашнему чемпионату мира-2018.

На предстоящем турнире Россия сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.