На Свердловскую область опустится смог

На территории Свердловской области с 12 по 14 мая ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщили Накануне.RU в Уральском гидрометцентре.

Объявляется первая степень опасности.

"Случаев задымленности атмосферы на территории Свердловской области и появления несвойственного воздуху запаха государственными метеостанциями в текущий период не отмечено", - пояснили в гидрометцентре.

Напомним, что уже в эти выходные в Екатеринбурге наступят тёплые дни. Ожидается до +21 градуса по Цельсию.