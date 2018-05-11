У Украины нет перспективы членства в ЕС, - посол ЕС

Украина по многим причинам не имеет перспективы членства в Евросоюзе. Об этом заявил глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли на круглом столе в Киеве, сообщают украинские СМИ.

"Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они хотели бы иметь перспективу членства в ЕС, но пока по ряду причин Евросоюз не может предложить эту перспективу", - подчеркнул он.

По его словам, переговоры о вступлении в ЕС ведут Турция и страны Балкан.

"Они имеют четкую перспективу членства в ЕС. В случае Украины сегодня нет перспективы членства в ЕС", - сказал Мингарелли.

Он отметил, что соглашение об ассоциации, которое есть у Украины, не позволяет рассчитывать на членство в ЕС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер месяц назад предупредила Украину, что ей не стоит рассчитывать на вступление в альянс.