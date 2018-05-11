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Гаагский суд обязал платить за Крым: мы за ценой не постоим? "Украина требует заплатить" – начало практически любой новости о "незалежной". Так, уже выставлен счет на $32,5 млрд за Крымский мост – за эту сумму Украина готова отдать его в аренду России, после того, как получит его. Еще Украина требует от России гасить ее долги другим государствам. А теперь Украина требует заплатить за Крым.
11.05.2018
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


В Тюмени назревает экологический протест. Горожане предупреждают: "Будет, как в Волоколамске…" Экологический протест в Тюмени становится проблемой и, судя по всему, может стать основным лейтмотивом предстоящей избирательной кампании в местную гордуму. Недавняя ночная вырубка несколько сотен деревьев в безымянном сквере у автовокзала ради строительства очередного рынка стала последней каплей в терпении активистов-экологов.
11.05.2018
политика ;
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Предотвращен теракт на акции "Бессмертный полк" в Москве
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Бессмертный полк (2016) | Фото: vk.com

Российские спецслужбы в преддверии Дня Победы задержали группу террористов, готовивших атаку на акции "Бессмертный полк" в Москве.
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"Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции "Бессмертный полк" в Москве, для этого уже было заготовлено оружие", - сообщил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Он добавил, что террористы перемещались из Нового Уренгоя.

Ранее стало известно о задержании четырех членов "спящей ячейки" запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", которые прибыли из Нового Уренгоя.

задержание, ФСБ, Уренгой(2018)|Фото: Рен-тв

Группа планировала ряд терактов на территории московского региона, сообщали в ФСБ. При этом еще 20 человек были задержаны во время операции в самом Новом Уренгое.

задержание, ФСБ, Уренгой(2018)|Фото: Рен-тв

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11.05.2018 15:00 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:00 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.04.2018 15:37 Мск
ФСБ пресекла деятельность четырех членов "спящей ячейки" ИГ*, готовивших теракты в московском регионе








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Предотвращен теракт на акции "Бессмертный полк" в Москве
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