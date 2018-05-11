Предотвращен теракт на акции "Бессмертный полк" в Москве

Российские спецслужбы в преддверии Дня Победы задержали группу террористов, готовивших атаку на акции "Бессмертный полк" в Москве.

"Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции "Бессмертный полк" в Москве, для этого уже было заготовлено оружие", - сообщил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Он добавил, что террористы перемещались из Нового Уренгоя.

Ранее стало известно о задержании четырех членов "спящей ячейки" запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", которые прибыли из Нового Уренгоя.

Группа планировала ряд терактов на территории московского региона, сообщали в ФСБ. При этом еще 20 человек были задержаны во время операции в самом Новом Уренгое.