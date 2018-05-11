В Югре два расселенных дома, которые требует снести эксперт ОНФ, останутся на своих местах

Администрация Советского района прокомментировала Накануне.RU требование эксперта ОНФ из поселка Пионерский Дениса Такунцева снести два расселенных дома. Здания, по его мнению, давно стали прибежищем бомжей.

"Дома №№ 5 и 7 по улице Комсомольской в Пионерском признаны аварийными и подлежащими сносу. 44 квартирами в них владеет администрация. Из них 27 следует расселить. Люди, жившие в них и не имеющие других жилых помещений, обеспечены жильем из маневренного фонда до расселения. Дать им квартиры по договору социального найма невозможно из-за отсутствия в поселке пригодной для проживания свободной жилплощади. Доступ в два этих дома третьих лиц ограничен: окна и двери забиты досками. В 2018 г. никто их сносить не будет", - говорится в официальном ответе администрации Советского района на запрос Накануне.RU.

Напомним, Такунцев второй год штурмует прокуратуру требованиями обязать руководство Пионерского расселить эти дома. По его словам, в зданиях давно поселились бомжи, туда выбегают покурить школьники.

Дома №№ 5 и 7 по Комсомольской