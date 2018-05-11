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Источник: Минобрнауки разделят, Васильева останется руководить образованием

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Госдума отклонит законопроект о ФГОСах
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учитель, школа (2016) | Фото: srgazeta.ru

Сегодня комитет Госдумы по образованию рекомендовал рассмотреть законопроект о требованиях к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) в упрощённой форме: поправки будут отклонены, рассказал Накануне.RU заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.
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По словам депутата, работа над федеральными стандартами образования на этом не закончится.

"Мы предложим доработанный текст того же самого законопроекта, а сейчас мы согласились с упрощенной процедурой по одной простой причине, которая может показаться странной. В Государственной думе есть жесткая установка со стороны руководства, чтобы все законопроекты, которые были внесены в предыдущих составах Госдумы, были рассмотрены: либо приняты, либо сняты с рассмотрения. Говорят, что с этим увязывают даже премии аппарата Госдумы. Мы не можем лишать наших коллег из аппарата премий, а поскольку комитет в свое время принял решение о том, что содержание в стандарты нужно возвращать, мы продолжим работу в этом направлении", - пояснил Олег Смолин Накануне.RU.

Напомним, что депутаты Госдумы внесли законопроект о требованиях к ФГОСам ещё осенью 2015 г. С тех пор он так и не дошел до первого чтения: Правительство РФ не поддержало поправки.

Месяц назад комитет предложил авторам законопроекта изменить текст документа.

Напомним, в конце марта Минобрнауки вынуждено было направить на доработку новую редакцию ФГОСов из-за критики ряда экспертов. Так, более 800 "словесников" раскритиковали стандарты по литературе за якобы "перегруженность программы", "отсутствие в ней вариативности" и "популярных среди детей произведений". Ряд учительских и родительских организаций с ними не согласились.

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11.05.2018 16:17 Мск | Анна Смирнова
18:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.04.2018 17:00 Мск
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Госдума отклонит законопроект о ФГОСах
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