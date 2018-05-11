Госдума отклонит законопроект о ФГОСах

Сегодня комитет Госдумы по образованию рекомендовал рассмотреть законопроект о требованиях к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) в упрощённой форме: поправки будут отклонены, рассказал Накануне.RU заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

По словам депутата, работа над федеральными стандартами образования на этом не закончится.

"Мы предложим доработанный текст того же самого законопроекта, а сейчас мы согласились с упрощенной процедурой по одной простой причине, которая может показаться странной. В Государственной думе есть жесткая установка со стороны руководства, чтобы все законопроекты, которые были внесены в предыдущих составах Госдумы, были рассмотрены: либо приняты, либо сняты с рассмотрения. Говорят, что с этим увязывают даже премии аппарата Госдумы. Мы не можем лишать наших коллег из аппарата премий, а поскольку комитет в свое время принял решение о том, что содержание в стандарты нужно возвращать, мы продолжим работу в этом направлении", - пояснил Олег Смолин Накануне.RU.

Напомним, что депутаты Госдумы внесли законопроект о требованиях к ФГОСам ещё осенью 2015 г. С тех пор он так и не дошел до первого чтения: Правительство РФ не поддержало поправки.

Месяц назад комитет предложил авторам законопроекта изменить текст документа.

Напомним, в конце марта Минобрнауки вынуждено было направить на доработку новую редакцию ФГОСов из-за критики ряда экспертов. Так, более 800 "словесников" раскритиковали стандарты по литературе за якобы "перегруженность программы", "отсутствие в ней вариативности" и "популярных среди детей произведений". Ряд учительских и родительских организаций с ними не согласились.