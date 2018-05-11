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от издателя  |  комментариев: 13


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В России выходит фильм о ликвидации Шамиля Басаева
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фильм о Шамиле Басаеве &quot;Решение о ликвидации&quot; (2018) | Фото: chto-posmotret.online

7 июня в России начнется показ фильма "Решение о ликвидации" ("Уничтожение террориста"), продюсером которого выступил Карен Шахназаров, кинолента рассказывает о том, как группа российских спецназовцев исполняет решение о ликвидации лидера террористической группировки Шамиля Базгаева (фамилия персонажа по фильму). Трейлер картины сегодня вышел в Сети.

Военная драма основана на реальных событиях – это известная операция ФСБ по уничтожению самого одиозного террористического лидера Северного Кавказа Шамиля Басаева. События разворачивались на территории Северной Осетии и Ингушетии.

По сюжету руководитель самопровозглашенной Ичкерии заявляет о своем желании выйти из состава Российской Федерации. Он организовал десятки террористических атак, был признан террористом №1 в России, а потом и в мире. Двое российских офицеров должны остановить лидера террористов и сохранить целостность страны.

кадры из фильма "Решение о ликвидации"(2018)|Фото: chto-posmotret.online

Главные герои получают особый статус для работы на Северном Кавказе, но их путь непрост, врагу удается бежать. Загнанный в угол зверь становится более опасен, начинаются беспощадные теракты, кровавые злодеяния можно остановить, если найти лазейку в окружении террориста. Так начинается операция уничтожения "Базгаева". Героям придется пожертвовать многим, чтобы сохранить не только целостность Родины, но и спокойствие всего мира.

кадры из фильма "Решение о ликвидации"(2018)|Фото: chto-posmotret.online

В реальности слухи о смерти Басаева начали появляться еще в 1995 году, но удалось остановить террориста только в 2006 году. По сообщениям ФСБ, Шамиль Басаев был ликвидирован в ночь на 10 июля 2006 года в Ингушетии российскими спецслужбами.

Напомним, что лидер боевиков организовал множество терактов, начиная с 1995 года: это были захваты заложников, использование смертников, взрывы, также он взял на себя ответственность за теракт 9 мая 2004 года в Грозном, в результате которого погиб отец Рамзана Кадырова, экс-президент Чеченской Республики Ахмад Кадыров.

кадры из фильма "Решение о ликвидации"(2018)|Фото: chto-posmotret.online

"Решение о ликвидации" выходит в широкий прокат менее чем через месяц. В работе будет использована документальная хроника. В кадре трейлера появился персонаж, прототипом которому стал Басаев, со словами: "Россия только начинает вставать с колен, а мы отрубим ей голову". Напомним, продюсер Карен Шахназаров не раз выступал в СМИ с заявлениями, что современному российскому кино не хватает самоидентификации и общей идеи, какая была в советском кино, а также не хватает личностей.

Другие новости по темам: Шамиль Басаев, Карен Шахназаров, кино, фильм, Решениео ликвидации, Уничтожение террориста
11.05.2018 15:05 Мск | Елена Кирякова
17:05 Екб


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В России выходит фильм о ликвидации Шамиля Басаева
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