Автобусам запретят въезжать в Екатеринбург во время ЧМ-2018

С 1 по 30 июня на территорию Екатеринбурга будет запрещен въезд автобусам. Такие ограничения вводятся в качестве мер безопасности в период проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уралуправтодора.

Соответствующий указ об усилении мер безопасности на время ЧМ-2018 в России подписал президент Владимир Путин.

Исключение составят автобусы, перевозящие пассажиров по регулярным маршрутам. Попасть в город можно будет только с разрешением въезда от уполномоченного территориальным органом МВД РФ.

Уралуправтодор информирует водителей о том, что на дорогах со стороны Перми, Челябинска и Тюмени до ЕКАД будут установлены соответствующие информационные щиты и дорожные знаки.

Напомним, что матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: в Екатеринбурге 15 июня сыграют Египет с Уругваем, 21 июня — Франция с Перу, 24 июня — Япония с Сенегалом, 27 июня — Мексика с Швецией.