Против пермяка, расстрелявшего полицейских, возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело против пермского водителя, расстрелявшего силовиков в ответ на проверку документов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

46-летнему пермяку вменяют "Применение насилия по отношению к представителю власти".

Напомним, 10 мая на 5 км дороги Березовка – Тулумбасы экипаж ДПС остановил машину для проверки документов ее водителя. Оказалось, что он лишен прав. Нарушитель решил сбежать от инспекторов, начав уезжать в сторону села Мачино-2. Сотрудники ГИБДД пустились в погоню. Скрывшись в собственном частном доме, нарушитель трижды выстрелил из пневматической винтовки в сторону полицейских. Они получили различные травмы. Один из инспекторов забрал у нападавшего винтовку.