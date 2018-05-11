Следственный комитет выясняет, почему в уральской больнице не нашлось наркозных трубок для срочной операции

На Среднем Урале Следственный комитет начал проверку по факту возможного неоказания помощи больному.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, 11 мая в следственные органы поступила информация о ситуации в больнице Красноуральска: поступившей пациентке не сразу была оказана медицинская помощь ввиду отсутствия необходимых расходных материалов.

"Согласно имеющимся предварительным данным, 59-летней женщине необходимо было срочно сделать операцию по удалению аппендицита, однако в связи с тем, что в медицинском учреждении отсутствовали интубационные трубки для подачи наркоза, операция ей была проведена только спустя несколько часов, когда необходимые расходные материалы были найдены", - сообщили в ведомстве.

Следователи СКР намерены установить все обстоятельства и дать произошедшему правовую оценку. Как заверили в ведомстве, по итогам проверки обязательно будет принято процессуальное решение.